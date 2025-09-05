唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で長きにわたり音楽シーンを彩り続ける島谷ひとみが、約4年ぶりとなる待望のニューアルバム『Liberty Bus』を2025年9月3日にリリース。さらに、本作をテーマにした全国ツアー「HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 “Liberty Bus”」を開催する。2024年にデビュー25周年という大きな節目を迎えた島谷ひとみ。アーティスト人生26年目となる2025年は、“新たな出発”の年。新アルバム『Liberty B