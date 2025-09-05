2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。その第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」が、3月13日（金）と14日（土）の2日間で開催決定。9月5日から出展クリエーターの募集を開始しました。11月16日まで出展クリエーターを募集中“インディーゲームを中⼼とした様々なクリエイターの才能が⼀堂に会し、頂を⽬指すきっかけとなる場”を志してス