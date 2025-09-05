秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは2025年9月6日、19歳の誕生日を迎え、成年式に臨まれます。1985（昭和60）年、父親の秋篠宮さまの時以来、40年ぶりのことです。おとなの週末Webの人気連載「天皇家の食卓」の中から、悠仁さまの祖母、美智子さまの子育てに関する記事を3つ選んでご紹介します。宮内庁提供宮内庁提供「食べ物を無駄にしない」…余りご飯を冷凍して「チャーハン」に女性皇族は、結婚されると天皇家を離れる。かつて美智