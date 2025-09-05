「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3000タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その次回開催が2025年11月29日（日）の「INDIE Live Expo 2025.11.29」に決定し、紹介タイトルの募集を開始しました。INDIE Waves 紹介タイトルを募集中日本語・中国語・英語・韓国語で全世界同時放送を行う同番組。次回は100タイトル以上のイ