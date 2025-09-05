B‐R サーティワン アイスクリームは、4日から30日まで、不二家の人気キャラクター、ペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」を実施している。【写真】かわいすぎ！ペコちゃんフェイス型の保冷剤サーティワンに、今年75周年のペコちゃんがやってくる。子どもから大人まで、時代を超えて愛されるロングセラー『ミルキー』をイメージした2種類のフレーバーや、キュー