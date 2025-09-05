お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。バッタリ遭遇した芸能人について語った。自身の妻が街中で芸能人を見つけるのが得意だとして「この前凄かったんですけど」と前置き。「新大阪でタクシー待ってた。全然気づかへんかったんですけど、俺の横をスーって行く人が居た」と回想した。