九尾狐と獣の医師この記事の画像を見る少女向け漫画誌「LaLa」で集中連載中の『九尾狐と獣の医師（くすし）』（蓮水りく/白泉社）が、9月5日に待望のコミックス第1巻を刊行。クーデレ狐と獣医師少女が紡ぐ、新たな“妖怪”ファンタジーが幕を開ける。著者の蓮水りくは、わずか1週間でデビューが決まる「ラララボ！1day ハイスピードマンガ賞」出身の漫画家。読切として発表された『九尾狐と獣の医師』が好評を受け、8月22日発