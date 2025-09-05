中日一筋を貫き、現役生活を終える祖父江(C)産経新聞社らしい形で節目の日を迎えた。中日は9月5日、祖父江大輔の現役引退を発表。同日午後に引退会見を行った。地元・愛知県で生まれ育った右腕は、中継ぎ一筋12年のプロ人生に幕を閉じることを決断。多くの選手・ファンに愛された男がグラウンドを去る。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介■プロアマ通じ