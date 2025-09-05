対戦が決定したタイソンとメイウェザー(C)Getty Images衝撃的なマッチメイクが話題を呼んでいる。現地時間9月4日、スポーツ専門局『ESPN』をはじめとする複数の米メディアは、ボクシングの元世界ヘビー級王者のマイク・タイソンと、元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーJr.が、2026年の春にエキシビションマッチで対戦する契約で合意したと報道した。【動画】容赦なく滅多打ち！ 鉄腕タイソンの一般人へのブチギレ騒動