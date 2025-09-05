浦和レッズは９月５日、原口元気が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。原口はクラブの公式サイトを通じて、長文のメッセージを発信した。「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと感じており、非常に残念な気持ちです。もう一度、自分が輝くためにできる限りの努力を重ね、いろんな挑戦をしてきました。それでも思い通り