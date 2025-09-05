いよいよ！本日19時から開催！ロバート秋山がMCを務める2番組「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りｉｎ有楽町」会場に行けないという方のために生配信を実施！配信チケットが絶賛発売中！