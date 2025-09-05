日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。カンヌが認めた新鋭監督が問いかける、強烈で鮮烈な長編デビュー作！＊＊＊『九月と七月の姉妹』評点：★3点（5点満点）© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024お姉さんの命じることは「絶対」九月（セプテンバー