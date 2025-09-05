北海道・釧路湿原周辺で行われている、メガソーラー建設にかかわる開発行為で、森林法違反が発覚したことを受けて、鈴木知事は、過去３年間森林伐採の届け出があった１２００件について調査していると明らかにしました。（鈴木知事）「北海道の貴重な財産である森林が失われたことは大変遺憾。事業者が指導に従わない場合、中止命令を発出するなど厳正に対処してまいります」釧路湿原周辺の釧路市北斗で進められている