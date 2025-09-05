½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅö¤¿¤ë6Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃËÀ­¹ÄÂ²¤¬À®¿Í¤·¤¿ºÝ¤ËÎ×¤à¹Ä¼¼¤Î½ÅÍ×µ·¼°¤Ç¡¢³«ºÅ¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿´§¤òÃå¤±¤ë¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤ä¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤Ê¤É¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Âç·®°ÌµÆ²ÖÂç¼ú¾Ï¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï19ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£4·î¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Ç½¼¼Â¤·¤¿³ØÀ¸À¸