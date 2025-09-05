フランス・パリで開かれた２０２３―２４秋冬コレクションに登場したジョルジオ・アルマーニ氏/Sarah Meyssonnier/Reuters（ＣＮＮ）イタリアのファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。９１歳だった。アルマーニ・グループが４日に発表した。アルマーニ氏は何十年にもわたる活躍を通じ、イタリア伝統の美学を服飾の中で育んだ功績で高く評価されている。米ハリウッドのレッドカーペットを華やかな舞台に変ぼ