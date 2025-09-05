SNSの台頭は国際社会に大きな影響を与えている。世界各地の紛争地で研究を行ってきた早稲田大学国際学術院教授の上杉勇司さんは「市民が抗議の声を上げ、国際的な連帯を促す手段としてSNSの役割が無視できなくなった。一方で、SNSはプロパガンダやフェイク・ニュースの拡散にも悪用される」という――。※本稿は、上杉勇司『クーデター 政権転覆のメカニズム』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／grinvald