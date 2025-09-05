失意の底から立ち上がり、今夏、確かな存在感を示している。体操女子の宮田笙子（順大）は１年前、エースと期待されたパリ五輪を、代表行動規範に反する飲酒、喫煙の発覚により辞退した。２０歳は自らの行動を悔い、周囲の励ましも受けながら、再起の道を歩んできた。７月の世界ユニバーシティー夏季大会では４冠を達成し、迎えた８月の全日本学生選手権。昨年は出られなかった大会で、最終種目の平均台で着地を完璧に決めた。