ナノ・ユニバースから、人気ロックバンド「マカロニえんぴつ」のはっとりさんとのスペシャルコラボアイテムが9月11日(木)に発売されます♡デニムジャケット \14,850やタックバギーデニム \11,550、ゴブラン織りコーチジャケット \19,800など全5型の展開。10周年ライブをデザインに取り入れたTシャツ \4,950も登場し、ロックなスタイルを日常に取り入れられるコレクションです♪ デニムジャケット＆パンツ