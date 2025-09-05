台風15号(ペイパー) 【画像】台風進路・全国の天気 2025年9月5日16時45分発表 5日16時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    館山市付近中心位置    北緯35度00分 (35.0度)東経139度40分 (139.7度)進行方向、速さ    東北東 60 km/h (33 kt)中心気圧    994 hPa中心付近の最大風速  