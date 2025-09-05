°ãË¡ÌôÊª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤ò¼­Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¡£¿·Ï²»á¤¬Í¢Æþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖCBD¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö¡Ö»ä¤Ï¡ÈÅ¬Ë¡¡É¤Ê¾¦ÉÊ¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤­¤Þ¤·¤ÆCBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×°ãË¡ÌôÊª¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢¼­Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¡£Í¢Æþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¤Ï°ãË¡