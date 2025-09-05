サーティワンと、今年75周年を迎えた不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」がコラボレーションした「PEKO with ICE CREAM」（ペコ ウィズ アイスクリーム）が、9月4日（木）からスタート。ミルキーをイメージした新作フレーバーなどが全国のサーティワン店舗で購入できる。9月30日（火）まで。「ミルキー ミルキー 」（シングル・レギュラーサイズ420円）「ポッピングミルキー」（シングル・レギュラーサイズ420円）ミル