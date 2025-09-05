台風15号の影響で、今日5日は静岡県や神奈川県で線状降水帯が発生し、記録的な大雨となっています。大雨だけでなく、静岡県中部や茨城県北部では竜巻などの激しい突風が発生しました。また、静岡県や関東甲信で停電が発生している地域があります。竜巻から身を守る行動や停電への備えをまとめました。台風15号大雨だけでなく、竜巻などの激しい突風や停電も発生台風15号は今日5日未明に高知県宿毛市付近に上陸したあと、午前9時