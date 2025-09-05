「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ」が５日、沖縄で開幕した。小倉全由監督（６８）率いる高校日本代表は１８時半からイタリアとの初戦に臨み、１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が先発。身長１７０センチの“小さな巨人”が開幕投手を務める。＊＊＊急造チームをいかに一つの戦う集団へとまとめ上げるか。開幕を前にした４日のこと。キャプテンを務める阿部葉太外