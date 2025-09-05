「アイドルホースオーディション２０２５」の最終結果が９月５日、発表された。現役馬部門（投票数上位２頭がぬいぐるみ化）では、今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が２万５３８２票でぬいぐるみ化を決めた。２位のガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）も２万４１５票でぬいぐるみ権を獲得した。今年の安田記念は２着。２４年のフェブラリ