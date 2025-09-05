大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）の新弟子検査が５日、国技館内で行われ、受検者３人全員が身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（伊勢ケ浜）は１８５センチ、１５０キロでパス。背筋力検査では２４０キロをたたき出し「いよいよですね。楽しみ。頑張っていくしかない」と胸を高鳴らせた。注目