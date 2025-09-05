9月8日付のオリコン週間文庫ランキング（集計期間：2025年8月25日（月）～2025年8月31日（日）／オリコン調べ）の第1位・第2位は吉田修一の『国宝 上 青春篇』『国宝 下 花道編』（朝日文庫）がランクインした。これで『国宝』は五週連続で第1位・第2位を独占したことになる。 【漫画】『国宝』小説とも映画とも違う喜久雄の姿とは？ 『国宝』は現在、吉沢亮・横浜流星主演の実写映画が公開中。8月18日時点で配給元で