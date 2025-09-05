プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が、制服姿のオフショットを公開した。【映像】本田真凜、水着姿ではしゃぐ動画＆制服姿（複数カット）24歳の誕生日を迎えた8月21日に、1st写真集『MARIN』を発売した本田。Instagramでは、水着姿ではしゃぐメイキング動画や、プールでのオフショットを披露しており、「まりんちゃんカワイイのに色っぽい」「リアルマーメイドですね」など、多くの反響が寄せられ話題になっ