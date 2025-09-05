水揚げ日本一を誇る宮城県気仙沼市のかつおの魅力を発信する「気仙沼旬かつお祭り」が、東京都内の鮮魚専門店や飲食店で開催されます。2025年9月12日（金）から10月31日（金）までの期間中、朝に水揚げされたばかりの新鮮なかつおが新幹線で当日輸送され、東京にいながら現地と同じ鮮度の刺身を味わうことができます（参加店により開催日が異なります）。このイベントは、単なる食のイベントにとどまらず、産地と首都圏を結ぶ新し