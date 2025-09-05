¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¤ò2026Ç¯1·î31Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£È¯ÇäÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢A¾Þ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¢B¾Þ¤ÏÌÀÃÒ¸ãÏº¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¥¸¥çー¥«ー¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê¡Ú²èÁü¡Û¼ç¿Í¸ø¤ÈÌÀÃÒ¸ÞÏº¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ë ¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ïº£²ó¤¬°ìÈÖ¤¯¤¸½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£C¾Þ°Ê²¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïº£¸å¤ÎÂ³Êó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë