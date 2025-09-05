とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」、この秋ロッテの「生 チョコパイ」シリーズとコラボレーション！リサガスパッケージの「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」(想定小売価格200円前後)が2025年9月12日(金)に発売される。【画像】ほかのパッケージデザインをチェック！ロッテ「生チョコパイ」がリサとガスパールとコラボレーション！■家事や仕事の合間に、パリのカフェ気分でご褒美タイムガトー・オ・ショコ