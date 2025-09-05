各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」は、2025年9月1日(月)〜11月27日(木)の期間、琉球の文化と実りを堪能する秋の沖縄旅を提案。かつて中国からの使者をもてなした宴に、草木の薫(かお)りに包まれて秋の夜長を迎える宵支度、豊穣を楽しむスイーツコースなど、多彩な催しを開催する。【写真】美しい衣装としなやかな舞、三線の音色が響き渡