俳優の川崎麻世が4日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとの結婚1周年を報告した。【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開この日、川崎は「今朝キッチンから何やらいい香りがしてた」と切り出し「花音がご飯できたよとダイニングテーブルにドカン！！わあ〜！！なんじゃこりゃ！？」と花音さんが用意した朝食に驚いた様子を明かした。続けて「花音が『一周年おめでとう』と そうなんです今日は我々の入籍一周年