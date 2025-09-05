ポーズをとる、バドミントン女子ダブルスの志田千陽（左）、五十嵐有紗組＝5日、東京都江東区バドミントン女子ダブルスの新ペア、志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（BIPROGY）組が5日、東京都内で取材に応じ「シダマツ」ペアを解消した志田は「次は五十嵐さんしかないと思っていた。目標は世界一」と抱負を述べた。ともに五輪メダリスト。9日開幕の香港オープンがデビュー戦となる。混合ダブルスで「ワタガシ」として活躍し