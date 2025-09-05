突風で横転したトレーラー＝5日午後2時34分、静岡県牧之原市台風15号が太平洋側を通過した5日午後、静岡県で突風被害が相次いだ。気象庁は同日午後1時45分、県中部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表。牧之原市は2人が足などを骨折し重傷、割れたガラスの破片などで20人が軽傷を負ったと明らかにした。県警によると、焼津市では1人が顔面を骨折。県によると、建物被害は少なくとも全壊6棟、半壊34棟に上る。県は