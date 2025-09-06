東海道新幹線が一時運転見合わせとなり、JR新大阪駅で再開を待つ人たち＝5日午後3時38分東海道新幹線は5日、台風15号による大雨の影響で、断続的に運転見合わせとなり、ダイヤが大幅に乱れた。JR東海によると、運休が計59本、遅れは計249本で最大約4時間15分だった。約17万人に影響した。愛知県や静岡県内で、雨量計が規制値を上回る場所が続出。山陽新幹線との直通が一時中止となった。到着が深夜から未明に及ぶ列車もあり、東