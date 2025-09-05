無数の情報から「自分だけのトレンド」を見つけることが、独自の価値創造につながると言います（写真：metamorworks／PIXTA）【図で見る】連続性の原則と共通性の原則情報の洪水やSNSに疲れ、自分らしい視点を見失っていませんか？QuizKnockの運営会社で働く哲学者・田村正資氏は、無数の情報から「自分だけのトレンド」を見つけることが、独自の価値創造につながると言います。競争から降り、日常を創造の源泉に変えるヒントを