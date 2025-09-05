ラウンドワンは後場に一時プラスに転じた。同社は５日の午前１１時３０分ごろ、８月の国内の既存店売上高が前年同月比１１．９％増となったと発表しており、材料視した買いが入った。後場寄り後に前日比で上昇率は一時３％となったが、買い一巡後は戻り売りに再び下げに沈んだ。 前年同月を上回るのは１５カ月連続。コラボキャンペーンやアミューズメントで展開している同社限定商品の拡充などが奏功した。米国