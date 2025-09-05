ナカニシが３日ぶりに反発した。ＳＭＢＣ日興証券は４日、ナカニシの目標株価をこれまでの２９００円から３０００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」を継続する。主力の歯科用ハンドピースについては米国でのシェア獲得が継続すると予想。北米歯科事業や外科事業の更なる拡大、新興国での価格競争への対応、資本効率を意識した経営に注力することを示した中期経営計画について、攻守兼備の戦略と評価する。同証券