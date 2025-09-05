2025Ç¯8·î28Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÃæ¹ñ¿Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÃæ¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÍ­ÎÏ»æ¤ÎÏÀÀâ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¥Ç¥£¡¦¥ô¥§¥ë¥È¤ÎÉ¾ÏÀ¡£Ê¸¾Ï¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÃæ¹ñ¿Í¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë