8月4日午前3時、九州の南の海上を北に進んでいた熱帯低気圧は台風15号になり、5日午前1時ごろには高知県宿毛市付近に上陸。各地に大雨をもたらしている。各テレビ局の報道・情報番組は大雨の被害が確認されている地域にアナウンサーや記者を派遣、レインウェアにヘルメットという安全対策をしたうえで中継をしている。そうしたなか、『報道ステーション』（テレビ朝日系）に出演している下村彩里アナに注目が集まっている。