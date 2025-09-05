9月4日、女優の柴咲コウがABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で主演を務めることが発表された。柴咲がドラマで主演を務めるのは5年ぶりとあって、話題となっている。柴咲演じる芸能事務所の代表が、川口春奈演じる週刊誌記者とスキャンダルをめぐって激しい攻防を繰り広げるストーリーだという。X上には、《わぁぁ…大好きなお二人のドラマ…楽しみです》《柴咲コウ最近どうしてるのかなとちょうど思ってたところ！面