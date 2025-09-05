風雨が強まる中を歩く人たち＝５日午後１時１０分ごろ、横浜市中区の馬車道神奈川県と横浜地方気象台は５日、横浜、横須賀、三浦、逗子、鎌倉、藤沢、茅ケ崎、平塚、秦野、伊勢原、小田原、南足柄の各市と、葉山、大磯、二宮、中井、大井、松田、山北、箱根、真鶴、湯河原の各町に土砂災害警戒情報を発表した。降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域に指定された崖地沿いなどでは、命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおか