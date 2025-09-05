横審も高評価だ。大相撲秋場所（１４日初日）を控えた５日、東京・両国国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が行われた。横綱豊昇龍（２６＝立浪）は横綱大の里（２５＝二所ノ関）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）との申し合いを行い、１９番取って１３勝６敗と好調をアピールした。稽古後の豊昇龍は横綱大関同士の申し合いについて「他の部屋の横綱大関と稽古をすることは、なかなかない。最初から３人で稽古をしよう