【モデルプレス＝2025/09/05】女優の矢田亜希子が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】矢田亜希子、盛り付けセンス抜群の手料理◆矢田亜希子、よだれ鶏と大和芋のしらすチヂミで料理の腕前披露矢田は「おうちごはん」とし「よだれ鶏」「大和芋のしらすチヂミ」と手料理を公開。綺麗に盛り付けられた皿を並べている。この投稿に、ファンからは「料理上手」「本格的」「美味しそう」