【モデルプレス＝2025/09/05】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4日、自身のInstagramを更新。家族から好評だったという手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】石川梨華、家族から大好評だった手料理◆石川梨華、初挑戦の海老春巻きが家族に“大好評”石川は「チャーミークッキング」と料理への取り組みを表現し、「久しぶりの春巻き」と手作り料理に挑戦したことを報告。「海老春巻きも初めて作ったら大好評でした