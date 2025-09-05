俳優の黒沢年雄さんが2025年9月5日にブログを更新し、芸能界のギャラの現状について明かした。「今の僕は...」黒沢さんは「芸能界は過去の職業。」というブログ記事で、「芸能界の現状は...一部の俳優や歌手以外...今や過去の職業！？ギャラは60年前の10分の1以下...夢がない！」と芸能人のギャラについて指摘した。黒沢さんによると、「潤っている芸能人はお笑いの方々だけ」とのこと。その理由について「一時間ドラマは制作に一