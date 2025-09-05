女優の川口春奈（30歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に出演。嵐・二宮和也について「気さくな、いとこのお兄ちゃんみたいな感じがありますね」と語った。映画「8番出口」に出演している嵐・二宮和也が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組レギュラーの川口春奈はJCBのCMで長年共演しており、二宮について「広告を一緒にやらせていただいているので、定期的に会い