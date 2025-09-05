近年は、Wi-Fi信号を利用して人間の居場所や姿勢を推定するCSIセンシング(Wi-Fiセンシング)が注目されています。新たにカリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究チームが、「Wi-Fi信号のみでウェアラブルデバイスを使わずに心拍数を測定する技術」を開発しました。Pulse-Fi: A Low-Cost System for Accurate Heart Rate Monitoring Using Wi-Fi Channel State Information | IEEE Conference Publication | IEEE Xplorehttps://ie