真飛聖が一人芝居に初挑戦する『ガールズ＆ボーイズ』が、2026年4月に東京・新国立劇場 小劇場にて日本初演されることが決定した。【写真】真飛聖、吉瀬美智子や元タカラジェンヌらと美しすぎるランチ会へ「ま、眩しすぎる〜〜」本作は、ミュージカル『マチルダ』の脚本でも知られる、デニス・ケリーが2018年に書いた一人芝居。ロンドン・ロイヤルコートシアターにてキャリー・マリガンが主演した初演が高い評価を受け、のちに