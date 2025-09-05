◆テニス全米オープン第１２日（４日、ニューヨーク、ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）女子シングルス準決勝が行われ、２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（２７）＝フリー＝は、同９位で第８シード、今年のウィンブルドンで準優勝したアマンダ・アニシモバ（２４）＝米国＝に逆転負けを喫した。第１セットを７ー６で先取したが、第２セットを６−７で奪い返され、