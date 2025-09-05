気象台は、午後1時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を長泉町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を裾野市に発表しました。さらに暴風警報を下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・長泉町に発表 5日13:56時点静岡県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、暴風に警戒してください。【警報（発